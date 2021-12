Tchad : les préparatifs du Festival Dary vont bon train

C’est une manifestation culturelle, organisée chaque mois de décembre, par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. À partir du Festival Dary, bon nombre de Tchadiens de l'intérieur et de l’extérieur, découvrent la culture de leur pays considéré comme le berceau de l'humanité, selon l'UNESCO.



C'est l'occasion pour les citoyens de divers horizons, de faire un brassage, tout en découvrant la culture des uns et des autres, par des chants, danses traditionnelles, outils jadis utilisés par les ancêtres. Ce 10 décembre 2021, dès 8 heures, à la Place de la Nation, sise dans la commune du deuxième arrondissement, l’on a déployé des agents (techniciens de surface), pour rendre propre cet espace public qui abritera le festival.



Par ailleurs, des agents de sécurité ont également investi les lieux, pour la même circonstance. Ils sont répartis à chaque périmètre, pour orienter et informer les passagers. Le chef de travaux de la mairie centrale indique « qu’à compter d'aujourd'hui, jusqu'au mois de janvier, l'espace sera occupé pour accueillir le Festival Dary, cette manifestation culturelle que les N'djamenois connaissent bien.



Désormais, il n'y a qu’une entrée et une sortie. L'entrée nord de l'espace et la sortie sud-ouest », indique-t-il. Le Festival Dary regroupe plusieurs artistes locaux et internationaux. C’est l'occasion pour le ministère de la Culture et de l'Artisanat. de découvrir les jeunes talents, dans les domaines moderne ou traditionnel, et partant, les merveilles du Tchad profond.