Tchad : les professions judiciaires libérales entrent en grève

Les professions Judiciaires libérales du Tchad (avocats, huissiers, notaires) ont décidé d’observer la cessation des activités sur toute l’étendue du territoire nationale du 31 mai au 6 juin 2018, a indiqué le secrétaire général de l’ordre des avocats du Tchad, Djimadoun Emmanuel Koumtog, lors d’une conférence de presse conjointe avec les représentants des notaires et huissiers, ce mercredi soir à la Maison de Médias du Tchad.



Il a ajouté que dans cet intervalle, si le gouverneur de la région du Logone Oriental et le commandant de la légion de la gendarmerie ne sont pas relevés de leurs fonctions, une marche pacifique en robe sera organisée. Ils se disent prêt à mourir lors de cette marche pacifique.



Les professions Judiciaires libérales du Tchad (avocats, huissiers, notaires) ont annoncé avoir déposé une plainte contre le gouverneur de la région du Logone Oriental et tous leurs complices. Ils attendent la suite, a-t-on appris auprès du secrétaire général de l’ordre des avocats du Tchad.



« Le gouverneur de la région du Logone Oriental a jeté le discrédit sur les avocats, et est entrain de fabriquer des preuves en ce moment pour soutenir que la troisième personne relaxée est dangereuse pour la paix sociale, preuve qui n’existait pas au moment où l’action publique a été déclenchée. Les professions libérales judiciaires rappellent que les décisions de justice peuvent être attaquées par les voies de recours. Le pouvoir judiciaire ne se mêle pas de ce que fait l’exécutif, ni le législatif, encore moins de ce que font les hommes en treillis. Nous allons adresser une lettre ouverte au chef de l’État pour dénoncer des multiples agressions dont sont victimes les avocats », a expliqué le secrétaire général de l’ordre des avocats du Tchad Djimadoun Emmanuel Koumtog.



Les professions Judiciaires Libérales du Tchad (avocats, huissiers, notaires) protestent contre le tir d’arme dont a été victime l’avocat Me. Doumra. Au moment des faits, il transportait trois de ses clients relaxés par la justice le 22 mai dernier dans la ville de Doba, région du Logone Oriental. Le tir aurait été perpétré par un élément de la gendarmerie.