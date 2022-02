Tchad : les provinces honorées pour la participation réussie au Festival Dary

Parmi les représentations honorifiques : la province de Borkou pour ses richesses agricoles et touristiques ; la province de l’Ennedi Est pour sa représentativité de l’homme du désert ; la province de l’Ennedi Ouest pour sa présentation des danses traditionnelles et objets d’arts artistiques ; la province de Sila pour les danses et la valorisation du patrimoine de sa province ; la province du Batha pour la magnifique beauté et complète représentation de la diversité culturelle ; la province du Ouaddaï pour la représentation complète des trésors artisanaux, agricoles et touristiques ; la province du Salamat pour la représentativité du cadre de vie et des richesses , la province du Tibesti pour la présentation de l’habitat des produits agricoles, des sites touristiques et ressources minières ; la province du Mayo Kebbi Ouest pour la présentation des multitudes créations artistiques et culturelles ; la province du Kanem pour la créativité dans les danses et la force de sa diversité culturelle ; la province du Wadi Fira pour la belle représentation de l’habitat traditionnel et l'originalité chorégraphiques des danses ; la province de la Tandjilé pour la représentation de l’environnement de vie et son patrimoine culturel ; la province du Guera pour la présentation des produits et articles atypiques de la province ; la province du Lac pour la valorisation des richesses agricoles et la beauté dans le cadre de vie ; la province de Hadjer-Lamis pour la représentation de richesses culturelles et touristiques ; la province du Mayo Kebbi Est pour la représentation de l’environnement de vie et la diversité culturelle.