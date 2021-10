Tchad : les recrutements sont lancés à l’Université Polytechnique de Mongo

Le président de l’Université Polytechnique de Mongo (UPM) porte à la connaissance des bacheliers et des détenteurs des diplômes admis en équivalence du baccalauréat, que le recrutement en première année de licence, pour l’année académique 2021-2022, dans les différentes facultés, est ouvert pour les deux régimes, normal et spécial.



Les filières concernées sont les suivantes : faculté des mines et géologie (génie géologique) ; faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (génie industrielle et maintenance, génie mécanique et génie civil) ; faculté des sciences fondamentales (mathématiques-informatique, mathématiques-physique, physique-chimie).



Les dossiers de candidatures, qui concernent essentiellement les titulaires des baccalauréat C, D et E, sont reçus jusqu’au 25 novembre 2021 (délai de rigueur) à Ndjamena (bureau de liaison), Mongo (service de la scolarité de l’UPM), Moundou (proviseur du Lycée Adoum Ballah), Abéché (doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines) et Sarh (université de Sarh).



En plus des pièces exigibles pour le régime normal, le candidat en régime spécial doit fournir une autorisation de formation du responsable de son service, les relevés des notes des années antérieures et une lettre de transfert de l’institution d’origine.