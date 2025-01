Tchad : les renseignements suspendus aux Archives du ministère de la Fonction publique

Une note circulaire adressés aux usagers du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, informe que « depuis quelques temps, il nous a été donné de constater un afflux de plus en plus croissant des lauréats issus des différentes écoles de formation professionnelles et universitaires aux services des Archives du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale pour se renseigner à propos de la situation de leurs dossiers d'intégration. »



Ainsi, pour permettre aux services des Archives du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale de classer, saisir et informatiser lesdits dossiers d'intégration, l'inspecteur général des Services, Kainba Gafabe, porte à la connaissance des usagers que les renseignements sont suspendus à compter du lundi 20 janvier jusqu'au jeudi 20 février 2025 inclus.