Tchad : les ressortissants de Baro se réunissent autour du ballon pour la cohésion sociale

Ce trophée de brassage et de vivre-ensemble, offert aux jeunes de Baro, a été organisé par les membres de la diaspora regroupés au sein de l'association "Les Migami". La cérémonie a été marquée par la présence du Préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat, ainsi que par d'autres autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que de nombreux autres invités venus spécialement pour cette occasion.



Le président de la diaspora, Moussa Hissien, s'est engagé à pérenniser cette action et a exprimé ses sincères remerciements aux habitants de la sous-préfecture. Il a également tenu à remercier les partenaires, notamment l'EPASM, Ets Décors, Laboratoire Miroir, les ONG Moustagbal et Achude, ainsi que le Cabinet d'Étude Maître Ramadan, pour leur soutien et l'intérêt porté aux initiatives des jeunes de cette localité.