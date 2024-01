Tchad : les ressortissants de Moussafoyo exigent justice et paix

La population et les ressortissants du canton Moussafoyo se disent déterminés à mettre fin aux actes de barbarie et d'ignominie perpétrés dans le canton. Ils estiment que la paix durable ne peut être réalisée que dans un cadre de justice sociale et équitable. Par conséquent, les ressortissants du canton Moussafoyo ont condamné avec vigueur cet acte commis dans leur zone et ont formulé plusieurs recommandations.



Ces recommandations comprennent la révocation de toutes les autorités militaires en poste dans le canton, la poursuite en justice des assaillants responsables des conflits sanglants dans les villages de Dopelé, la restitution immédiate de plus de 20 boeufs de trait et de plus de 16 motocyclettes volés, la fin immédiate de l'occupation anarchique des terres agricoles, des sites sacrés et des cimetières, ainsi que le respect des couloirs de transhumance. C'est ce qu'a déclaré NGAM Torou Mallah, représentant du chef de canton de Moussafoyo, dans le département de Barg-kôh, province du Moyen Chari.