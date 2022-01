Tchad : les ressortissants du Ouaddaï de la diaspora réagissent aux évènements d'Abéché

Plus de 200 ressortissants du Ouaddaï de la diaspora (Europe, Afrique, Canada, États-Unis, Russie, Turquie) se sont concertés le 26 janvier suite aux évènements meurtriers d'Abéché où des manifestations contre l'intronisation d'un chef de canton ont fait plusieurs morts et blessés les 24 et 25 janvier.



Ils appellent au limogeage du gouverneur et à son arrestation, à l'annulation pure et simple du décret polémique signé en 2019 et portant nomination d'un chef de canton Bani Halba et la libération sans conditions des manifestants, notables et cadres de la région du Ouaddaï, selon un procès-verbal.



La diaspora annonce saisir des avocats spécialisés pour porter plainte auprès d'instances judiciaires à l'étranger, ainsi que des manifestations "jusqu'à la satisfaction totale des doléances des manifestants".