Tchad : les ressortissants égyptiens commémorent leur fête nationale

Le diplomate égyptien Oussama Al-Hadi, et les ressortissants égyptiens vivant au Tchad, ont commémoré la fête nationale de la République arabe d'Égypte, ce 21 juillet 2022 à Ndjamena.



Cette fête marque le 70ème anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet, cette révolution qui a eu lieu dans l'espoir de la libération nationale et en croyant au droit du peuple égyptien de déterminer son destin.



La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mme Awatif El Tidjani Koïboro, d'autres autorités tchadiennes ainsi que le sultan de la ville de Ndjamena, le vice-président du Conseil des affaires Islamique du Tchad et des diplomates étrangers au Tchad, ont assisté à cette cérémonie commémorative.



L’ambassadeur égyptien a souligné que son pays se réjouit de travailler avec le gouvernement tchadien, afin de servir des relations exceptionnelles, et de les mener vers de plus grandes perspectives dans l'avenir. Il faut noter que le diplomate a relaté les relations bilatérales égypto-tchadiennes, celles-ci se distinguent à tous les niveaux par le lien historique entre les deux peuples.



Ces relations se manifestent aussi dans la coopération culturelle, éducative et le renforcement des capacités de la formation des cadres tchadiens, dans divers domaines : santé, sécurité et autres.