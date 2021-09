Tchad : "les ressources générées par les établissements publics doivent être gérées de façon transparente"

Pour une bonne gouvernance participative, rapprochée et productive, Kosmadji Merci a appelé les Associations des parents d’élèves (APE) et les Comités de gestion à plus de cohésion dans la gestion des établissements scolaires. "Les ressources générées par les établissements publics doivent être gérées de façon transparente, rigoureuse et cela dans le seul intérêt des élèves tchadiens", a dit le ministre.



Le chef du département ministériel exhorte à l’amour, à la passion du métier et au respect de la déontologie professionnelle. L"’essentiel de votre énergie doit donc être orienté dans le sens de la réalisation de meilleures performances. En se comportant ainsi, je suis persuadé que nous allons encore une fois de plus gagner le pari", a-t-il déclaré à l'endroit des enseignants et du personnel administratif.



L’année qui commence est placée sous le thème : « Un esprit de cohésion pour une éducation de qualité ». Ce thème est un appel à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif en vue de la restauration de l’école tchadienne dans son rôle de promotrice des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et du développement de capital humain.