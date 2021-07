Tchad : les sociétés pétrolières appelées à recruter les jeunes diplômés sans emploi

Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Oumar Torbo Djarma, a appelé vendredi l'ensemble des sociétés pétrolières à procéder au recrutement des jeunes diplômés sans emploi.



"Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, aucune société pétrolière n'a effectué un recrutement important du personnel tchadien", selon le ministre.



Dans sa communication aux responsables des sociétés pétrolières, Oumar Torbo Djarma, a appelé également à la relance et l'intensification des activités pétrolières, à la responsabilisation des nationaux, à la participation des entreprises nationales dans les travaux pétroliers et à la réduction des coûts pétroliers.



"La relance de l'économie nationale est l'un des objectifs phares du gouvernement de la transition", a déclaré Oumar Torbo Djarma.



Le ministre a demandé avec insistance à l'ensemble des sociétés de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'élaborer et de mettre en oeuvre un protocole Covid permettant au personnel tchadien mis en chômage technique de reprendre le service dans un bref délai.

Baisse de 68,4% des revenus pétroliers au 1er trimestre 2021 par rapport à 2020



Les recettes pétrolières se chiffrent à 32,2 milliards de FCFA au 1er trimestre 2021 contre 102,1 milliards de FCFA au 1er trimestre 2020, soit une forte baisse de 68,4%, selon la note sur le secteur pétrolier publiée fin juin par l'Observatoire tchadien des finances publiques.



Cette diminution est en lien avec la baisse de l’Impôt sur les Sociétés causée par la crise sanitaire mondiale en début de l’année 2020, malgré la hausse de volume des exportations et du cours de Brent.



Au 1er trimestre 2021, le secteur pétrolier reste donc toujours marqué par la situation sanitaire mondiale. La consommation des produits pétroliers augmente grâce à la reprise des activités dans le secteur.