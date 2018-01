Tchad : les syndicats des travailleurs menacent de rompre la trêve sociale

La plateforme syndicale revendicative, dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Alwihda Info, respectivement signé par le président de l’Union de Syndicat du Tchad (UST), Barka Michel, le secrétaire général de la Confédération Indépendante de Syndicat du Tchad (CIST), Mahamat Nasradine Moussa et le secrétaire général du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur (SYNECS), Mahamat Nour Rafaye, informe l’opinion nationale et internationale que les travailleuses et travailleurs ont pleinement contribué à l’effort de redressement des finances publiques.



Elle tient à rappeler encore une fois de plus au gouvernement que les travailleuses et travailleurs n’accepteront jamais une diminution des salaires.



Par ailleurs, la plateforme rappelle que la trêve sociale qu’elle a volontairement observée il y a plus d’un an, sera rompue dès lors que les travailleuses et travailleurs auront constaté l’amputation de leurs salaires. Immédiatement, une grève sera déclenchée sur toute l’étendue du territoire national, selon la plateforme syndicale revendicative.