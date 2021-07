Tchad : les transitaires appellent à reprendre le travail dès lundi

La plateforme des opérateurs économiques a demandé samedi à tous les commerçants, transitaires et dockers de "reprendre les activités dès lundi à la première heure pour faire avancer l'économie nationale et générer des recettes".



"Après une longue discussion, nous avons abouti à un accord pour la reprise de nos activités", informe le Conseil national des importateurs, transitaires et exportateurs (CONITE) qui salue l'implication du président du Conseil militaire de transition pour son engagement à favoriser un bon climat des affaires.



Les opérateurs économiques avaient lancé un mouvement de grève suite à un différend avec les services des douanes autour d'une réforme des commissionnaires en douane. Ils menaçaient notamment de faire une journée ville morte la semaine prochaine.