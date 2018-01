Tchad : les transporteurs mettent fin à la grève après une rencontre avec les autorités

Les transporteurs ont décidé aujourd'hui de suspendre leur mot d'ordre de grève suite à une assemblée générale tenue cette après-midi à la bourse du travail. Cette décision intervient juste après la rencontre du syndicat des transporteurs avec le ministre des infrastructures et des transports, Adoum Younousmi.



La rencontre a débouché sur la poursuite du dialogue entre les syndicalistes et les autorités pour essayer de trouver une solution à la flambée du prix de carburant. Cette hausse de prix a conduit les transporteurs à décrété ce mot d'ordre de grève pour une journée sans engins roulants. La grève a été largement suivi dans la capitale ce lundi.



Les transporteurs donnent jusqu'au 5 février au gouvernement pour parvenir à un accord. Les négociations seront entamées dès ce mercredi entre les parties. Le ministre des infrastructures et des transport leur a demandé de remettre un mémorandum.