Tchad : les travaux de construction de l'axe Mongo - Aboudeïa - Am-Timan bientôt lancés

Le gouverneur de la province du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 13 mars 2023, une rencontre consacrée aux préparatifs du lancement des travaux de construction de la route Mongo - Aboudeïa - Am-Timan



Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives civiles et militaires, chefs traditionnels, leaders religieux, chefs de quartier et représentants de la société civile. Dès l’entame de la rencontre, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam plante le décor.



Se disant très satisfait de la présence effective des participants, il remercie les plus hautes autorités du pays qui ont répondu favorablement à la construction de la route Mongo – Aboudeïa – Am-Timan.



Selon le programme, le lancement du bitumage de l’axe Mongo – Aboudeïa sera effectif le 17 mars 2023 et le 18 du même mois, la délégation ministérielle procèdera au lancement des travaux de construction du pont sur le Bahr-Azoum.



Le gouverneur du Salamat lance un appel à l’endroit de la population pour sortir massivement afin de réserver un accueil considérable à la délégation.