Tchad : les travaux de la route Ngoura-Adjamena Bilala-Ati progressent

Ce 2 mai 2023, le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a inspecté les travaux en cours sur la route Ngoura-Adjamena Bilala Adjamena Bilala-Ati.



Accompagné par le délégué des Infrastructures et du Désenclavement, Ahmat Ali Abdoulaye, le directeur de CGCOC, et le chef de mission du bureau de contrôle du groupement CIRA SAS/AZIMUTH TPE, Abdou Mahamadou, l'objectif était de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de la route, qui ont été relancés en février dernier.



Après des arrêts dans les différents postes, et à la base de la CGCOC à Abasatna, pour constater l'avancement des travaux, le chef de mission du bureau de contrôle du groupement CIRA SAS/AZIMUTH TPE, Abdou Mahamadou, a assuré au gouverneur que les travaux seront menés à bien.



Selon lui, les travaux ont progressé de 41,28 %, et les travaux d'aménagement de la plate-forme (BST) pour la préparation de surface de terrassement de 35 kilomètres jusqu'à Ati, avancent normalement. Le gouverneur s'est dit satisfait de l'évolution des travaux à 41,28 % depuis leur début.



Il a encouragé l'équipe à redoubler d'efforts pour les achever dans les délais. Il faut noter que le gouverneur Djimta Ben Dergon a promis de suivre de près la poursuite des travaux afin de les motiver à être exécutés rapidement dans un temps raisonnable.