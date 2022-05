Tchad : les universités privées organisent le premier colloque scientifique

Les assises qui vont se tenir du 27 au 29 mai au Palais du 15 janvier de Ndjamena, sont placées sous le thème : « le rôle des universités privées dans la consolidation du savoir, le développement et la paix ». Plus de 20 universités privées du Tchad, en collaboration avec d’autres universités de la sous-région, organisent ce tout 1er colloque scientifique.



Selon le président du présidium, le Pr Mahamat Annadif Youssouf, l’objectif global de ce colloque est de faire la lumière sur le rôle que jouent les universités privées, sur la question de la paix, la diffusion de la science et du savoir, le développement économique, social et humain et l’impact de tous ces facteurs dans les sociétés et les Etats africains.



Il ajoute que ces objectifs globaux sont secondés des objectifs spécifiques à savoir : définir la notion d'université privée et les exigences et/ou conditions de leur création, déterminer l'impact cognitif, social et économique requis de ces institutions.



Le colloque sera également l’occasion de montrer comment les universités privées contribuent à soutenir la planification du développement des pays, rappeler la responsabilité de l'Etat à soutenir, à encourager et à contrôler les universités privées, déterminer la portée des besoins de la société en matière d’universités privées, entre autres.