Tchad : les vétérinaires appelés à se conformer à l'éthique et à la déontologie

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré a lancé ce samedi 20 avril à N'Djamena, la semaine nationale des vétérinaires du Tchad au Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA). Cette première édition permettra aux professionnels du secteur de débattre et d'apporter des solutions aux problématiques liées à la profession des vétérinaires, notamment le pastoralisme et la qualité de la vaccination.



"Les vétérinaires sont désormais appelés à s'investir pleinement au respect de la déontologie et à l'éthique de la profession qui se traduisent par une visibilité claire sur la scène nationale et internationale", a déclaré Dr. Mahamat Tahir Abakar, président de l'Ordre nationale des vétérinaires du Tchad.



D'après le le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, "l'Orde accompagne le Gouvernement dans la mise en oeuvre de la stratégie de développement de l'élevage dont l'objectif général est d'augmenter durablement la production animale. L'atteinte d'un tel objectif suppose la mobilisation de ressources humaines compétentes, dévouées, et cela dans un environnement de bonne gouvernance".



La semaine nationale des vétérinaires du Tchad est organisée en prélude de la journée mondiale des vétérinaires qui a lieu le 28 avril prochain. L'édition 2019 est placée sous le thème de "la qualité de la vaccination".