Tchad : les victimes d'Habré exigent la saisie de ses biens pour accélérer leur indemnisation

Les victimes, veuves et orphelins du régime de l’ex-président tchadien Hissein Habré (AVCRHH) commémorent ce 14 mai 2022 la 5ème année de la condamnation à perpétuité de Habré devant les Chambres africaines extraordinaires à Dakar au Sénégal. La commémoration a lieu dans les locaux de l'AVCRHH au quartier Chagoua dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



C’est à travers des poèmes que les orphelins ont célébré cette journée. Les orphelins, sur toute l’étendue du territoire, se sont résolus désormais de se mettre au devant de la scène, puisque la honte, la frustration, l’ignominie n’ont que trop duré.



« Nos pères ont consenti plusieurs années dans cette lutte afin d’entrer dans nos droits indéniables. Malheureusement, nous, orphelins constatons que depuis fin octobre dernier, l’Union africaine nous impose un immobilisme sans pareil », a indiqué Hassane Mahamat Djemil, coordonnateur.



D'après lui, l’indemnisation des victimes et orphelins est une urgence. « Le jugement a clairement établi la responsabilité de Habré dans les milliers d’assassinats, tortures systématiques, pratiques d'esclavagisme sexuel et viol. En dépit de toute cette barbarie, on semble douter du procès sinon comment expliquerait-on ces cinq années de passage blanc ? », s’interroge Hassane Mahamat Djemil.



Les victimes demandent à l’Union africaine de tout mettre en œuvre pour localiser, tracer, geler et saisir les biens de Habré.