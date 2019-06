Tchad : les victimes du régime Habre exigent le paiement des indemnisations

Quatre années après la condamnation de l'ancien président tchadien Hissein Habre et ses complices pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les victimes n'ont pas été indemnisées. Pour se faire entendre par le gouvernement tchadien, elles ont organisé un sit-in le 23 avril dernier mais en vain.



Aujourd'hui, tous venues de l'intérieur du pays et de N'Djamena, les victimes sont en pleine préparation d'un grand sit-in demain, lundi, devant le siège de leur association. Elles sont soutenues par le Comité de Suivi de l'appel à la Paix et à la Réconciliation (CSAPR).