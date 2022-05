Tchad : les villages du Ouaddaï adhèrent à la lutte contre les mutilations génitales et les mariages d'enfants

Ces séances de sensibilisation ont été organisées respectivement dans les localités de Borota, Hadjar Hadid, Farchana, Amleyouna et Mokorbo du 12 au 22 mai dernier.



La délégation a été composée du délégué provincial et des leaders religieux.



Au cours de cette descente, dans les localités visitées, les membres de la délégation ont axé leurs propos sur les conséquences des mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants.



La dernière étape de cette mission a été bouclée par le village Mokorbo, localité située dans le canton Khachoumal Waddi, sous-préfecture d'Abéché rural.



Prenant la parole, le chef de canton Khachoumal Waddi a exprimé au nom de ses administrés sa fierté aux initiateurs de la campagne. Selon lui, c'est un thème d'actualité et tout le monde est appelé à apporter sa contribution afin d'éradiquer ces phénomènes.



La rencontre populaire de Mokorbo s'est terminée par la signature d'un engagement interdisant les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants;