Tchad : libération de deux otages du Mayo Kebbi Ouest en territoire camerounais

Deux citoyens tchadiens pris en otage depuis 20 jours ont été libérés mardi en territoire camerounais après le paiement d'une rançon. Ils avaient été enlevés depuis le 7 juillet dans le village Zavou, canton Lamé dans la province du Mayo Kebbi Ouest, et ont été transférés par leurs ravisseurs en territoire camerounais.



Signabe Padeuh Emmanuel, âgé de 53 ans, père de 8 enfants et Liheunbo Ernest ont regagné leurs familles dans la soirée du 27 juillet.



Les ex-otages ont expliqué avoir été retenus captifs dans une forêt camerounais et torturés. Ils ont révélé la présence d'un cinquantaine d'individus lourdement armés et de 14 otages dont 12 tchadiens et deux camerounais.