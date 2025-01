SPORTS Tchad : ligue provinciale de Ndjamena, de belles surprises mais aussi des défis

Le championnat de première division de football continue d’attirer les amoureux du ballon rond en provenance des quatre coins des communes de Ndjamena.

Du premier match en octobre 2024, à la dernière journée de la phase aller, en janvier 2025, l’on enregistre un bilan positif sur le niveau de jeu, malgré un programme chargé pour certains joueurs souvent sollicités pour les matchs de l'équipe nationale. 14 meilleurs clubs, notamment Tp Élect sport, As-psi, Tourbillon Fc, Gazelle Fc, RFC, Aiglons FC, Algoy, Foullah Édifice, As DGSSIE, Ascot, Fc YVES, EMAT, Stars Jeunes talents, Galactik, sont en bataille pour le titre et la lutte pour le maintien.



En haut ou au bas du classement, la lutte était acharnée jusqu'au bout, avec un niveau de jeu très appréciable, des meilleurs buts, de dribbles, des arrêts exceptionnels des gardiens de but, belle prestation de certains défenseurs. L’arbitrage a été à la hauteur des rencontres, mais trop contesté, pour un public moins discipliné sur les consignes des responsables de stades, notamment l'interdiction de circulation avec les engins en plein match, les vendeurs ambulants, l'entrée en air de jeu par certains dirigeants et autres.



Il y a également des défis organisationnels comme l'entrée payante sur un seul terrain, le manque d'infrastructures d'entraînement pour les clubs, le manque d'ambulance pour les cas de blessures qui nécessite une évacuation d'urgence. Malgré cela la mi-saison s'est bien achevée, sans trop de difficultés.



Il faut dire que l’on a assisté à de très beaux duels entre les clubs de Ndjamena RFC, Foullah Édifice, Élect sport, Gazelle Fc, As-psi, Aiglons FC et une surprise des victoires de certaines équipes comme Stars Jeunes talents, Fc YVES, EMAT, Algoy face aux meilleurs.



Tout compte fait, le titre de champion de Ndjamena AS-PSI, favori avant le coup d'envoi, n'a pas fait bonne prestation malgré ses joueurs talentueux. Élect sport a fait un mauvais atterrissage, avec quatre défaites consécutives. Foullah Édifice a de jeunes joueurs mais manque une équipe type pour la différence à chaque match. Gazelle Fc a une mauvaise note, malgré l'objectif fixé par ses dirigeants, l'équipe n'est pas à la hauteur à chaque match.



À la surprise générale, d'un début trop timide, Aiglons FC règne en maître, écrasant son adversaire de taille Elect sport et prend la tête du classement de la ligue provinciale de Ndjamena avec 28 points soit 75% de réussite par match. L'encouragement des supporters avec des chants, applaudissements, cries, tambours et autres, lors d'un match, constitue un des meilleurs moyens de motivation pour faire gagner son équipe.



Malheureusement, dans certains matchs, l'on assisté à un silence radio, seulement Foullah Édifice, Élect sport et As-psi, pour ne citer que ceux-là, ont un grand public qui encourage et accompagne les actions avec des applaudissements. Foullah Édifice dispose d’un groupe avec des tam-tams, qui accompagne le club depuis des années. Soutenir une équipe de football constitue une part importante de son identité.



Il n’y a qu’à Ndjamena où les supporters des clubs étrangers, notamment Réal Madrid et Barcelone sont mieux organisés que ceux d'ici. C'est un grand défi pour accompagner et encourager le football tchadien.



Manque d'infrastructures d'entraînement

Une triste réalité, qu'un seul terrain, celui de Paris Congo, sert d'un espace d'entraînement pour 14 clubs que compte le championnat de la première division de Ndjamena, sans compter la deuxième division et le championnat féminin.



Les autorités en charge de la promotion du football et les dirigeants de différents clubs ne s'intéressent pas trop à ce sujet. À cela s'ajoute, le manque de moyens de déplacement des clubs et bien d'autres aspects, par exemple le mauvais comportement vestimentaire des entraîneurs lors des matchs, avec des coaches qui dirigent des matchs avec des scandales. Il est important d'inciter l'élégance dans le football.



La ligue provinciale doit soigner les entraîneurs et les équipes. En tout cas, la mi-saison est appréciée sur le plan du jeu, mais un arbitrage trop flexible en faveur de certains clubs. Il est important, à la ligue, de sanctionner le comportement de certains supporters face aux arbitres.



Toutefois, le mauvais traitement des arbitres n'est pas à ignorer, à l'exemple du manque d'eau à leur disposition à chaque match. Il est aussi important que les autorités mettent des moyens pour accompagner la ligue provinciale de Ndjamena, et encourager les clubs. 14 clubs pour une ville qui 64 quartiers et 10 communes, c'est trop insuffisant.





