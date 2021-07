Tchad : liste des 8 mesures prises à l'issue de la réunion de sécurité

Plusieurs mesures jugées pertinentes ont été prises au cours de la réunion de sécurité :



- Il est institué une réunion mensuelle de sécurité sous la conduite du président du CMT et une réunion hebdomadaire sous la direction du vice-président du CMT ;

- Les opérations de désarmement de la population doivent se poursuivre et s’intensifier sur toute l’étendue du territoire national ;

- La délivrance abusive des permis de port d’armes doit être proscrite ;

- Les barrières anarchiques doivent être levées immédiatement ;

- Le respect de l’autorité de l’État doit s’exercer pleinement et toutes les autorités sont instruites à l’effet de faire appliquer rigoureusement les lois et textes de la République ;

- Les responsables en charge de sécurité doivent pleinement assumer leur responsabilité et éviter tout comportement laxiste ;

- Les responsables des corps de défense et de sécurité (ANT, gendarmerie, garde nationale et nomade, police nationale) sont astreints à une rotation systématique tous les trois ans ;

- La justice doit retrouver toutes ses lettres de noblesse en combattant la corruption et l’inexécution des décisions rendues.



Au cours de la réunion, le président du CMT a rappelé l’extrême nécessité des impératifs sécuritaires. Des moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés en vue de relever ce défi.