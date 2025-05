Tchad : lutte contre les inondations, lancement du curage du caniveau de Chari-Mongo à N'Djamena

À l’approche de la saison des pluies, la mairie du 7ème arrondissement de N’Djamena a lancé le lundi 26 mai 2025, les travaux de curage du caniveau de Chari-Mongo, le plus grand canal de drainage de la commune.



Le coup d’envoi a été donné par le maire Adoum Hassan Djimet, en présence de ses collaborateurs et des partenaires du projet. Financés par la Banque mondiale à travers le projet PILIER, ces travaux visent à désengorger le canal, en vue de prévenir les inondations qui, chaque année, causent d'importants dégâts dans les quartiers riverains.



« Nous sommes reconnaissants envers la Banque mondiale pour son appui constant dans cette lutte cruciale pour la sécurité et le bien-être de nos populations », a déclaré le maire dans son discours. Adoum Hassan Djimet a également insisté sur l’importance d’une exécution rigoureuse des travaux.



Il a invité le chef du projet PILIER à veiller à l’évacuation progressive des déchets retirés du canal, pour éviter leur retour dans le lit du caniveau. Par ailleurs, le maire a adressé un message ferme aux habitants de la commune, mettant en garde contre les branchements illégaux et le dépôt sauvage de déchets dans les caniveaux.



Le curage du caniveau de Chari-Mongo marque une étape importante dans la stratégie municipale de résilience climatique. Il s’inscrit dans une série d’actions menées conjointement avec les partenaires techniques et financiers, pour améliorer le système de drainage de la capitale tchadienne.