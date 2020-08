Tchad : lutte contre les violences faites aux femmes, le journaliste renforce son rôle

La direction générale adjointe du ministère de la Communication, Mme. Hinda Hamid Cherif, a lancé jeudi une formation des journalistes sur le thème de "l'amélioration des connaissances pour une meilleure compréhension du rôle du journaliste dans la prévention et la dénonciation violences faites aux femmes et filles au Tchad."



Ce renforcement de connaissances passe notamment par une meilleure appropriation des mécanismes de prévention, de dénonciation et de prise en charge.



La formation qui durera trois jours se déroule au CEFOD, à N'Djamena.



Au total, 50 journalistes dont 40 de N'Djamena et 10 des provinces prennent part.à la formation. Elle est organisée par Public Intrest Law Centre (PILC).