Tchad : maladie de chikungunya, le secrétaire d'État à la santé en mission à Abéché

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi est à Abéché depuis samedi suite à l'épidémie de Chikungunya qui s'est propagée dans la ville. Il a tenu sur place une rencontre avec les autorités sanitaires provinciales et les partenaires.



Dr. Abdelmahamoud Chene, délégué sanitaire provincial, a présenté une genèse de la maladie ainsi que le plan de riposte.



Ce dimanche, Dr. Djiddi Ali Sougoudi a visité l'hôpital provincial d'Abéché et des centres de santé (Ahmad Al Badawi et Salamat).



"Nous sommes venus pour appuyer et rassurer également la population, tout en renforçant aussi les compétences et les aptitudes des autorités sanitaires provinciales. Nous sommes venus non seulement pour appuyer ces institutions, à mieux voir et à mieux s'organiser contre le Chikungunya, et renforcer la vigilance contre la Covid-19", a indiqué le membre du gouvernement.



Le déplacement vise également à "appuyer le système de santé en général" car "la prise en charge des populations est holistique. Ça doit concerner aussi les autres maladies qui sont plus foudroyantes et qui tuent plus que Chikungunya ou la Covid."