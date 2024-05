Tchad : marché bihebdomadaire de Mbikou, une tradition qui génère de bénéfices

Deux fois toutes les semaines, notamment mercredi et dimanche, le marché bihebdomadaire de la commune de Mbikou, qui ne date pas d'aujourd'hui, a su s'imposer comme un rendez-vous économique, incontournable pour les habitants de cette localité, et tous les villages environnants, voire la grande ville de Bebidja, et bien d'autres.



Animé et rythmé par ses différents articles proposés, il regroupe un monde cosmopolite. En ce lieu, on trouve une large variété d’articles de la friperie, des chaussures, des vivres, mais beaucoup plus des produits agricoles venant aussi d'autres localités.



Cependant, des marchands de tout âge, assis sur des étals anarchiques, avec des marchandises disposées à même le sol, certains baladant les articles en mains, ne manquent pas d’user de stratégies. Ce désordre entretenu crée souvent des heurts entre passants et marchands.



Dans une localité où les activités génératrices de revenus sont quasi inexistantes, ce marché bihebdomadaire est le rendez-vous économique incontournable et nécessaire pour certains marchands et marchandes. Cette occasion permet aux paysans de vendre facilement, leurs produits agricoles, sans faire trop de dépenses sur le transport.



De même que certains jeunes en provenance de Moundou, à 40 kilomètres de Mbikou, viennent en tirer profit. À l'exemple de Djimara, vendeur de torches, parfum et des produits cosmétiques que l'on a rencontré au sein de ce marché.



« C'est un lieu stratégique pour vendre mes marchandises sans une boutique fixe », lance-t-il. Toutefois, la commune de Mbikou en tire profit, notamment les taxes d'occupation sur les produits agricoles. Cette recette est non négligeable pour le fonctionnement de la mairie de Mbikou.



Malheureusement, ce lieu de grand rassemblement se trouve dans un état trop désuet, des hangars trop traditionnels, avec des étals fabriqués avec des morceaux de briques. Il faut donc envisager la construction d'un marché digne de ce nom, pour attirer plus des commerçants et de la clientèle.



Selon un jeune de la localité, « une ONG suisse veut financer la construction de ce marché bihebdomadaire de Mbikou ». Une telle initiative est louable, car ce lieu d'échanges, connu par toutes les localités environnantes, est un carrefour des commerçants qui proposent divers articles à la portée de la population, et une occasion pour les paysans locaux de vendre aisément les produits de leur labeur