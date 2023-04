Tchad : message de paix et de cohabitation lors de la célébration de l'Eïd au Sila

Comme partout dans le monde, la population de la ville de Goz-Beida a célébré ce 21 avril la fête de l'Eïd Al-Fitr Almoubarak.



La cérémonie a eu lieu sur la place de l'indépendance de Goz-Beida. Cette prière a vu la présence du gouverneur, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, et de nombreux fidèles musulmans de la ville venus en grand nombre pour l'occasion.



Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques se sont rendus au gouvernorat pour présenter leurs vœux au gouverneur de la province du Sila, le général Ismaïl Yamouda Djorbo.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ahmat Boukhari Djaddi, a adressé ses meilleurs vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur à tous les musulmans du Tchad en général, et du Sila en particulier. Il a souligné que cette journée est une journée de retrouvailles et de convivialité entre les musulmans.



Le président n'a pas oublié de demander aux musulmans de prier pour que la paix règne dans notre pays et chez notre voisin, le Soudan.



Quant au gouverneur, le général Ismaïl Yamouda Djorbo, il a remercié les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, pour leur visite et a appelé les fidèles musulmans à véhiculer les messages de paix, de vivre ensemble, de cohabitation pacifique, de cohésion sociale et de brassage entre les fils du Tchad.



Les différents responsables de services déconcentrés de l'État sont également allés présenter leurs civilités et souhaiter une bonne fête au premier magistrat de la province.



Après la présentation de vœux au gouverneur, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques se sont rendus au palais du sultanat pour présenter leurs vœux au Sultan de Dar-Sila, Sa Majesté Moustapha Saïd Barhim.