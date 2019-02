Tchad : mise en garde des médias sur le traitement de l'actualité sécuritaire

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) porte à l'attention de l'opinion nationale qu'elle "constate avec regret depuis quelques temps la diffusion ou parution dans certains médias des propos offensants sur l'intervention des armées française et tchadienne contre les mercenaires et terroristes qui ont agressé notre pays, au début du mois de février 2019, à la frontière avec la Libye", selon un communiqué du 18 février signé par le rapporteur adjoint, Abdoulahi Adoum Attimer.



La HAMA rappelle que les médias sont des acteurs majeurs de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Par conséquent, ils doivent contribuer à enrichir le débat public par le traitement de l'information équilibrée.



D'après la HAMA, l'alinéa 2 de l'article 9 de la Loi n° 31/PR/2018 du 3 décembre 2018 portant régime de la presse écrite et des médias électroniques au Tchad dispose que "seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens prévus à l'article 78 ci-dessus, auront fait l'apologie du terrorisme, du djihadisme, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec les terroristes, les forces ennemis, les djihadistes ou tout autre groupe qui cherche à s'attaquer à l'intégrité du territoire, à l'ordre publique, à la sécurité intérieure et extérieure ainsi que la cohésion nationale".



La HAMA invite les responsables des médias à veiller et à faire observer scrupuleusement les dispositions des textes qui encadrent les médias dans le traitement des informations qui touchent à la sécurité nationale et à la cohésion sociale.



La HAMA veillera avec la plus grande attention au respect des textes et compte sur le sens élevé de responsabilité de tous car aucune liberté de presse ne peut s'exercer dans un pays en guerre ou instable.