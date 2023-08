Tchad : mobilisation citoyenne à Abéché pour une transition apaisée

Une rencontre de plaidoyer en faveur de la population, visant à souligner l'importance du référendum constitutionnel, s'est tenue ce 15 août 2023 dans la salle de réunion de la mairie d'Abéché. Cette réunion était organisée par l'Association Étoile des Jeunes pour la Culture et le Développement.



La présidence de cette rencontre était assurée par Daoud Doungous Taguilo, 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet « Ensemble pour une Transition Inclusive et Apaisée au Tchad », piloté par l'Association Étoile des Jeunes pour la Culture et le Développement.



Ont pris part à cette réunion, les délégués des chefs d'arrondissements de la commune d'Abéché, ainsi que quelques chefs de service déconcentrés de l'État et des chefs de quartiers.



Hassan Abdoulaye Hassan, président de l'Association Étoile des Jeunes pour la Culture et le Développement, a souligné que le projet « Ensemble pour une Transition Inclusive et Apaisée », porté par son organisation, vise à impliquer un maximum de la population dans les prochaines échéances électorales.



Il a ensuite présenté le chronogramme des prochaines activités, qui s'étendra jusqu'au 7ème arrondissement de la ville d'Abéché, en se basant sur des assemblées communautaires.



Lors de son intervention, Daoud Doungous Taguilo, 3ème adjoint au maire d'Abéché, a précisé que ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision politique du gouvernement, qui encourage la participation citoyenne lors des échéances électorales, notamment le référendum constitutionnel.



C'est pourquoi il a encouragé les délégués d'arrondissements et les chefs de quartiers à mobiliser les citoyens lors des séances des assemblées communautaires. Au cours de cette rencontre, les participants ont posé des questions pour éclaircir le programme de sensibilisation de la participation citoyenne.