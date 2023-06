TCHAD Tchad : mobilisation des OSC féminines pour la mise en œuvre du CLIP-TCHAD

Alwihda Info | Par Ahmat Abdoulaye - 7 Juin 2023





Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, le Public Interest Law Center (PILC) en partenariat avec Leadership pour l'environnement et le développement durable (LEAD-TCHAD) a organisé ce 7 juin au CEFOD une réunion de concertation avec les Organisations de la Société Civile (OSC) féminines pour évaluer les activités menées jusqu'à présent.



En 2011, le pays a adopté une Politique Nationale Genre, officiellement adoptée en septembre 2017, qui a ensuite été mise en œuvre avec un plan d'action pour la période 2019-2023. La lutte pour les droits des femmes occupe une place importante dans les actions des institutions étatiques, des organisations internationales et de la société civile au Tchad. Les violences basées sur le genre prennent une ampleur de plus en plus inquiétante. Elles sont visibles mais restent taboues. Elles sont traumatisantes mais malheureusement traitées avec trop de tolérance et de laxisme. Elles se produisent partout, dans nos foyers, dans les lieux publics, sur notre lieu de travail et dans nos communautés. Les violences les plus fréquentes et insidieuses se produisent au sein des familles et des communautés. Ces violences sont exacerbées lorsque les femmes ne sont pas autonomes.



L'objectif de la réunion est d'évaluer les activités passées et de proposer un plan d'action commun pour une synergie d'action. Il s'agira de recueillir des informations complémentaires sur la problématique de l'égalité des genres dans différentes localités et de formuler des recommandations concrètes qui permettront de lutter de manière plus ciblée contre les inégalités de genre.



Selon la coordinatrice du LEAD-TCHAD, Benodji Collette, il s'agit d'intensifier les actions, notamment la promotion des droits des femmes et la sensibilisation du grand public aux enjeux de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.



Lors de l'ouverture de l'atelier, la représentante du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Fatime Djadda Kampar, a souligné les énormes efforts déployés par le ministère du genre et de la solidarité nationale, en collaboration avec les partenaires du Tchad, pour réduire au mieux les inégalités hommes-femmes.



Au cours de ces deux journées de réflexion, les responsables des OSC auront l'occasion d'échanger des perspectives et de partager des expériences afin d'identifier ensemble les obstacles et de développer un agenda commun pour une synergie d'action en vue d'atteindre une réelle égalité des genres. Les conclusions de ces consultations permettront au ministère du genre et de la solidarité nationale de renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte en faveur de l'égalité des genres.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Baby Kitos annonce son 2ème album "Outrage" et s’engage contre les VBG Tchad : le président de transition est arrivé à Sarh Tchad : l'ONAPE lance la campagne nationale de microcrédit agricole Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)