Tchad : mobilisation pour deux femmes âgées vivant dans des conditions misérables

Les rapports humanitaires sont formels : la pauvreté au Tchad est préoccupante avec une personne sur trois, soit 5,5 millions de personnes, ayant besoin d’aide humanitaire en 2021. Une vidéo diffusée ce 20 novembre sur les réseaux sociaux atteste de cette situation. Elle a suscité l'émoi et poussé des bonnes volontés à se mobiliser. L'on y aperçoit deux femmes âgées qui peinent à se nourrir et vivent dans des conditions misérables à Linia, une localité située à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena.



"Elles sont pieds nus, sans chaussures (...) Elles cuisinent des spaghettis avec de l'eau froide", témoigne Bougri Moussa qui a relayé la vidéo sur Facebook. "Quel est le rôle du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance dans ce pays ?", s'interroge-t-il.



"Je n'ai pas de chaussures", affirme l'une d'elle, avant d'ajouter qu'elles vivent seules. Des citoyens se sont aussitôt mobilisés pour apporter leur aide à ces femmes, tandis qu'une collecte de fonds en ligne a été lancée.



L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent 5,1 millions de personnes dont plus de 1,7 million sont en situation d’insécurité alimentaire sévère, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Au 17 novembre, il est estimé que 1,7 million de personnes sont concernées par les urgences sanitaires, les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes étant particulièrement vulnérables.