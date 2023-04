Tchad : motion de soutien des chefs traditionnels de la communauté Arabe du Ouaddaï aux autorités

Plusieurs chefs de factions traditionnelles de la communauté Arabe vivant dans la province de Ouaddaï ont signé une motion de soutien au président de transition et chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, dans un communiqué publié ce 25 avril 2023. Ils saluent le président pour avoir sauvé le pays du chaos et instauré la paix et la sécurité.



Ces chefs traditionnels ont également réaffirmé leur engagement envers le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et ont exprimé leur disponibilité à continuer à travailler avec le parti au pouvoir. En outre, ils ont apporté leur soutien au secrétaire national du MPS, Haroun Kabadi, pour préparer les prochaines élections qui se profilent à l'horizon.