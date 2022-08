Tchad : mouvement d'humeur de jeunes et pneus brûlés à N'Djamena

Des jeunes des quartiers Atrone, Habena et Gassi, sont sortis dans la rue ce 24 août, pour exprimer leur colère, en brûlant des pneus.



Ils réclament davantage d'inclusion au dialogue national. La veille, le mouvement "Les Sentinelles" a annoncé des actions de protestation pour dénoncer le manque d’inclusivité aux assises nationales.



En coulisse, des facilitateurs nationaux et internationaux sont à l'œuvre pour tenter de faire participer Les Transformateurs, Wakit Tamma et d'autres organisations qui sont en marge des assises.



Les travaux du dialogue débuteront cet après-midi, avec l'adoption du règlement intérieur et la désignation du présidium.