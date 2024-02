Tchad : mouvement de grève sèche pour contester l'augmentation du prix du carburant

En avril 2023, le gouvernement tchadien a augmenté le prix du litre de gazole de 700 à 750 FCFA et celui de l'essence à 518 FCFA. Il y a 48 heures, l'État tchadien, selon le ministre du Commerce Ahmat Abdelkerim, a encore augmenté les prix du carburant, exacerbant la crise de vie chère qui afflige déjà la population tchadienne.



Le porte-parole du Syndicat National du Tchad, Barka Michel, a indiqué que le gouvernement a non seulement augmenté les prix du carburant mais a également réduit ceux des engrais, empêchant les citoyens tchadiens d'exercer leurs droits et de connaître leurs devoirs, souvent sous la contrainte des forces de sécurité. De son côté, la Confédération des Travailleurs Libres du Tchad a critiqué le manque de respect envers les enseignants concernant les indemnités supprimées en 2019, un problème qui n'a toujours pas été résolu. L'Union appelle le gouvernement tchadien à annuler l'augmentation des prix du carburant et à adresser la crise économique.



Brahim Ben Saïd, le secrétaire général de la Confédération des Libres Travailleurs du Tchad, a souligné la détérioration de la qualité de vie, la hausse des prix du carburant et le manque de respect envers les citoyens tchadiens. Il a exhorté tous les travailleurs du Tchad à participer à la grève sèche prévue pour le lundi 19 février 2024 sur tout le territoire national.