Tchad : naissance d'agneaux à 7 et 6 pattes dans la Kabbia

Une brebis a donné naissance à deux agneaux, l'un à six pattes et l'autre à sept pattes, ce lundi 09 août à Pont-Karol dans le département de la Kabbia, province du Mayo-kebbi Est.



Après la naissance, l'agneau à sept pattes est décédé sur place. Celui à six pattes est en vie.



Alertées, les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. D'après les autorités sanitaires, c'est dû à une mal formation.



L'agneau à six pattes est soigneusement gardé par le propriétaire pour constater l'évolution de sa croissance d'ici les jours à venir. Ce miracle de la nature a suscité beaucoup de questions chez les karois.