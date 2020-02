Tchad : nettoyage, sécurité, Moundou se prépare pour l'arrivée de Déby

La ville de Moundou vie au rythme des préparatifs de l’arrivée du président de la République Idriss Deby. Dans toute la ville, l’on remarque des membres de diverses associations, hommes et femmes nettoyer quotidiennement les routes bitumées à l’aide de balais.



La villa des hôtes est entrain d’être réfectionnée. Les nids de poules sont colmatés et certains ronds-points de la ville ont été repeints.



Les leaders des associations et groupements ainsi que ceux des démembrements des partis politiques tant du MPS que de l’opposition multiplient les rencontres et points de presse, appelants leurs partisans à sortir massivement le 28 février 2020 pour accueillir le président de la République.