Tchad : neuf commissions et 98 membres pour diagnostiquer le système de santé

Le ministre de la Santé publique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a signé le 27 juillet 2020 un arrêté portant mise en place et composition de neuf comités thématiques chargés de faire le diagnostic du système de santé et de la solidarité nationale.



Chaque comité, dans son domaine d'intervention, a pour mission d'exploiter tous les documents stratégiques et textes disponibles ; recenser tous les facteurs de contre-performance et les dysfonctionnements du système de santé ; placer l'intérêt du patient au centre de la réflexion et de la recherche des solutions ; dresser une liste des principaux maux qui gangrènent le secteur de la santé et de la solidarité nationale ; identifier et recommander les actions et mesures concrètes susceptibles d'améliorer la performance et la qualité des services des structures de santé et sociales, aux niveaux central et deconcentré ; proposer toutes solutions innovantes et pertinentes allant dans le sens de l'intérêt général.



Les comités thématiques sont spécialisés sur la gouvernance et le leadership ; les ressources humaines de la santé ; les médicaments et autres produits de santé ; les infrastructures et équipements ; la gestion des ressources financières ; l'information sanitaire et la recherche ; la qualité des prestations des services et des soins de santé ; la couverture santé universelle ; et la solidarité nationale.



Les comités thématiques sont placés sous l'autorité du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Les travaux sont supervisés et coordonnés par le secrétaire d'État à la Santé et à la Solidarité nationale, secondé du directeur général du ministère, assistés d'une équipe de rapporteurs désignée par décision du secrétaire d'État.



L'équipe de supervision et de coordination est chargée d'organiser les travaux, de compiler leurs résultats et de préparer un document unique à présenter au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.