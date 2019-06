Tchad : nomination au cabinet du ministre des Postes et NTIC

Le décret n° 837 du 14 juin 2019 porte nomination au cabinet du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Conseiller technique à l'infrastructure et à l'économie numérique : Dr. Hassan Mackyne Oubet (poste vacant).



Le décret est pris sur proposition du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.