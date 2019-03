Tchad : nomination d'officiers à l'armée de l'air

Au terme du décret n° 271 du 6 mars 2019, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité à l'armée de l'air. Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.



Centre du commandement et de fusion du renseignement inter-armées :

Directeur général de brigade : Général de brigade Ali Goukouni Galmaye

Directeur général de brigade adjoint : Général de brigade Adingar Ngamadji Laloua



Commandement de la base aérienne Adji Kosseï de N'Djamena :

Commandant : Général de brigade Moukhtar Bahar Ali

Commandant adjoint : Lieutenant-colonel Ramadan Abdoulaye Bichara



Commandement de la base aérienne d'Abéché :

Commandant : Lieutenant-colonel Mahamat Annadif Hamid (maintenu)

Commandant adjoint : Commandant Guini Orozi