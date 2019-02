Tchad : nomination par décret des membres de la CENI

Au terme d'un décret n° 216 du 21 février 2019, le chef de l'Etat désigne les personnalités dont les noms suivent en tant que membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Le décret est pris sur la base de la Loi du 30 novembre 2018 portant création d'une CENI et du décret n° 1369 du 1 juin 2018 portant mise en place d'une coordination du Cadre national du dialogue social syndiqué, sur proposition du CNDS syndiqué.



Composante opposition :

Jean Luc Benoudjita Auguste

Dikomnigam Digamnadji

Adam Mamadou Djibert

Gounou Baguiré

Yamid Hassan

Bouba Koutang Florent

Adoublaye Saleh Todjibaye

Larmé Kilmaponé

Blaise Blané

Mbaidiguim Djérabé

Neassim Taro Paul

Mahamat Alkhassim Maki

Laogor Madjibé

Vounsouma Baissouma

Emmanuel Goulké

Theddy Maurice



Composante majorité :

Mbaï Célestin

Djimtibaye Lapia

Mahamat Ahmat Choukou

Djamal Mahamat Abdoulaye

Mahamat Sakeh Younous

Mme. Solalta Ngarbatna

Abiang Betkissam

Limane Mahamat

Jules Mbaïgoto

Mahamat Mbodou Abdoulaye

Mahamat Cherif Wardougou

Mme. Amina Ehémir Torna

Goundoul Vikama

Ahmat Khazaly Acyl

Tahir Oley Hassan



La ministre secrétaire générale du gouvernement et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l'application du présent décret.