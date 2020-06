Tchad : nominations à l'Université Roi Fayçal

Le décret n°1335 du 29 juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l’Université Roi Faycal.



Faculté des Etudes Supérieures

Doyen: Pr NASSIR ANAYE ADAM en remplacement de Dr ABDERAMAN AHMAT ISSA, appelé à d’autres fonctions ;

Vice-Doyen: Dr AFAT MAHAMAT OULEICHE (maintenu).



Faculté IDRISS DEBY ITNO des Sciences Juridiques et Politique

Doyen: Dr AHMAT ABOUL-FATHI OUSMAN en remplacement de Dr ALI ISSA HOUMEDA, appelé à d’autres fonctions ;

Vice-Doyen: Madame ZEYNAB MAKKI KOKAB en remplacement de Dr MOUSSA ABOUBAKAR MAHAMAD, appelé à d’autres fonctions.



Faculté ALCHARIKHA des Sciences de l’Education

Vice-Doyen: Madame SOUMAYA MASSAR en remplacement de Dr HADJE AMNE IZZADINE, appelée à d’autres fonctions.



Institut Supérieur des Sciences et de Techniques de la Santé

Directeur: Dr MAHAMAT IBRAHIM HASSAN (poste vacant) ;

Directrice Adjointe:Dr AFAF YOUSSOUF DAHAB (maintenue).



Centre des Recherches et des Etudes Africaines

Directeur: Dr AHMAT KHASSIM AHMAT (nouveau poste) ;

Directrice Adjointe: Madame FATIME MAHAMAT DJIDDI (nouveau poste).



Direction des Ressources Humaines

Directeur: Monsieur ABDELKERIM BREME IDEKIM (nouveau poste).



Direction de la Communication et du Suivi

Directrice: Madame SOUAD DJIBRIL IBRAHIM.



Direction des Affaires Estudiantines

Directeur: Dr OUMAR MOUSTAPHA MAHAMAT (nouveau poste) ;

Directeur Adjoint: Dr ISMAIL HABIB ABDELKARIM.