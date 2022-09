Tchad : nominations à l'état-major général des armées

Par décret n°2971 du 14 septembre 2022, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilités ci-après à l'État-Major Général des Armées :



1- État-Major Général des Armées:

• Conseiller Chargé des missions auprès du CEMGA: Colonel HASSANE KALIBOU SOUGOU ID: 92831485.

• Conseiller Chargé des missions auprès du CEMGA: Colonel HISSEINE IBRAHIM BANDASSE ID: 98001264.



2- Groupement des Écoles Militaires Inter-armées (GEMIA):

• Conseiller auprès du COM/GEMIA: Colonel MAHAMAT ABDELDJELIL ZAKARIA ID: 20004609 en remplacement du Colonel ABDOULAYE SANDAL SENOUSSI ID: 20000609, appelé à d'autres fonctions.



3- Coordination du Secteur 2/FMM:

• Officier Chargé de l'Administration et de Logistique:

Colonel CHOUA BENOUDJI MAURICE ID: 94001869, en remplacement du Colonel MAHAMAT ABDELDJELIL ZAKARIA, appelé à d'autres fonctions.

• Officier Chargé de l'Administration et de Logistique 1er Adjoint: Colonel ABDOULAYE SANDAL SENOUSSI en remplacement du Colonel CHOUA BENOUDJI MAURICE, appelé à d'autres fonctions.

• Officier Chargé de l'Administration et de Logistique 2ème Adjoint: Colonel BOKHIT KESSOU HAMID ID: 20032038, poste vacant.