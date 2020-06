Tchad : nominations à la Présidence de la République

Le décret n°1322 du 24 juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes d'assistants auprès des conseillers techniques à la Présidence de la République.



Assistants auprès du Conseiller aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains:

- MASNAN MADJIRAM

- HISSEIN OUBE ESSOU



Assistants auprès du Conseiller aux Infrastructures, aux Transports et à l'Aménagement du Territoire:

- YOUSSOUF DJOUMA ISSA

- MAHAMAT ABDELKERIM ADAM

- HASSAN DJAMAL HISSEIN



Assistants auprès du Conseiller à l'Économie, aux Finances et Commerce:

- BICHARA MAHAMAT SALEH

- BALGUE KOMBE

- ISSA AMADOU SOULEYMANE



Assistante auprès de la Conseillère à l'Éducation, à la Formation Professionnelle et à la Jeunesse:

- ISA BANDJAM DJIBRINE



Assistant auprès de la Conseillère aux Technologies de l'Information, de la Communication et aux Médias:

- HISSEIN BOSQUET



Assistant auprès du Conseiller au Pétrole, aux Mines et à l'Énergie:

- MELARI BLAISE SANIGUERA



Assistant auprès du Conseiller à l'Agriculture et à l'Élevage:

- AZIZ FÀWZI SABIT



Assistante auprès du Conseiller à l'Environnement et à l'Eau:

- YASMINE KHAYAR OUMAR DEFALLAH.