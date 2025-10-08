Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Octobre 2025



Par décret N°2556/PR/PM/MATHU/2025 du 08 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme :

DIRECTION DE L’HABITAT ET DE L'ARCHITECTURE 
● Directeur : M. ALI OUSMANE SOUGOUR, poste vacant. 

DIRECTION DU GUICHET ET DE LA SÉCURITÉ FONCIÈRE 
● Directeur : M. ABBAS SOULEYMANE BREME, en remplacement de M.  MAHAMAT WARDOUGOU NOURI, appelé à d'autres fonctions.


