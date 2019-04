Tchad : nominations au ministère de l'Education nationale

Au terme d'un décret du 12 avis 2019, des personnalités sont nommées à des postes de responsabilité au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique. Le décret est pris sur proposition du ministre.



Délégation provinciale de l'éducation et de la jeunesse de Mayo-Kebbi Ouest :

Délégué : Juliané Abel

Inspecteur départemental du Mayo-Dallah : Tao Justin

Inspecteur départemental du Mayo-Binder : Abakar Bello

Inspecteur départemental du Lac Léré : Mme. Famapo Kakiam



Délégation provinciale de l'éducation et de la jeunesse de Hadjer Lamis :

Délégué : Anwar Abdelaziz Abakar (poste vacant)

Inspecteur départemental de Dagana : Idriss Mahamat Adoum (poste vacant)

Inspecteur départemental de Haraze Al Biar : Ousman Abakar Annou (poste vacant)

Inspecteur départemental de Dababa : Abakar Khamis Korsi



Délégation provinciale de l'éducation et de la jeunesse du Batha Est :

Inspecteur départemental de Oum Hadjer : Ahmat Aboubakar Béchir (poste vacant)