Tchad : nominations au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable

SECRETARIAT GENERAL

Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi et des Statistiques

Directrice : Mme MADJIRAM BOGUENA IRENE en remplacement de BANGUENON VINCENT

Directeur Adjoint : M. MAHAMAT DJEROU HADINE en remplacement de M. OUMAR IDRISS HASSAN.



Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux

Directeur : M. NOUR BENOUDJI VICTORIEN en remplacement de M. KEMBA KYA DAMBIL

Directeur Adjoint : M. SALEH YAYA HAROUN, poste vacant.



Direction des Ressources Humaines et du Matériel

Directeur : M. ZAKARIA SAMANA ESSOU en remplacement de M. MAHAMAT MOUSSA AHMAT

Directeur Adjoint : M. ABDELKERIM SALEH HAMITA en remplacement de Mme HALIME OUMAR HAMID appélé à d’autres fonctions.



DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT

Directeur Général : M. SOBKIKA YANKA en remplacement de HOUNLY PORGO

Directeur Général Adjoint : AHAMAT MAHAMAT HAGGAR en remplacement de M. MAHAMAT HASSAN IDRISS.



Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances

Directeur : MAHAMAT HASSAN HATCHA en remplacement de M. SOBKIKA YANKA appelé à d’autres fonctions.

Directrice Adjointe : Mme NAIMA HASSAN IBRAHIM en remplacement de M. ALI AHMAT BRAHIM, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la Lutte contre les Changements Climatiques

Directeur : M. ALI AHMAT BRAHIM en remplacement de SOUMAIL OUMAR GADJI, appelé à d’autres fonctions.

Directeur Adjoint : M. TAHIR BRAHIM HARDANE, poste vacant.



DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Directeur Général : Dr BRAHIM TAHIR CHERIF HAGGAR, maintenu

Directeur Général Adjoint : M. MADANGAH NGAMGASSOU en remplacement de Mme DJERANG SAGLAR



Direction des Politiques, des Stratégies et de Partenariat pour le Développement Durable

Directeur : M. IDRISS ISSAKHA DIAR, poste vacant

Directeur Adjoint : M. ADAM OKAFOR en remplacement de M. NOUSRADINE TOM HOR appelé à d’autres fonctions.



Direction de l’Education au Développement Durable

Directrice : Mme CHERIFIE HABIB DOUTOUM, maintenue

Directrice Adjointe : Mme NAGA AHMAT FADOUL en remplacement de M. SOKOYE GAPINA.



DIRECTION GENERALES DES RESSOURCES FORESTIERES, FAUNIQUES ET DES PECHES

Directeur Général : M. IDRISS LOL MAHAMAT CHOUA en remplacement de Dr SOULEYMANE ADAM ADEY

Directeur Général Adjoint : M. HAMID HISSEIN MAHAMAT ITNO, maintenu.



Direction des Forêts, de la Promotion des Filières et de la Lutte contre la Désertification

Directeur : M. NOUSRADINE TOM HOR, en remplacement de Mme ZOUGLOU YENA

Directeur Adjoint : M. MBAIHOULAM GAOU KILLADJE, poste vacant.



Direction de la Faune et des Aires Protégées

Directeur : M. ABDRAMAN CHAIBO HAMID, maintenu

Directeur Adjoint : M. MAHAMAT ADAM MOUSSA en remplacement de M. MADANGAH NGAMGASSOU, appelé à d’autres fonctions.



Direction des Pêches, de l’Aquaculture et de la Valorisation des Produits

Directeur : M. DJAMOUS BICHARA BECHIR en remplacement de IDRISS ISSAKHA DIAR, appelé à d’autres fonctions

Directrice Adjointe : Mme ALBOUHOURA ASSEIF MAHAMAT en remplacement de M. ABDOULKADRE MAHAMAT MALOUM.



DIRECTION GENERALE DE LA GARDE FORESTIERE ET FAUNIQUE

Directeur Général : M. BOKHIT ALI DJAR, maintenu

Directeur Général Adjoint : M. TAHIR ABDELKERIM ALI en remplacement M. MAHAMAT SABOUN KOUA.



Direction des Contrôles et des Interventions

Directeur : M. DJEKI ALI AGUID en remplacement de M. ADAM BRAHIM DJIMINO

Directeur Adjoint : M. DJEROU HERY GNOY en remplacement de M. MAHAMAT NOUR TAGABO DILLO.



Direction des Renseignements de l’Environnement

Directeur : M. MAHAMAT ABDRAMAN IBRAHIM en remplacement ISSAKHA HASSABALLAH

Directeur Adjoint : M. MAHAMAT NOUR TAGABO DILLO en remplacement de M. HASSAN HISSEIN.



Direction du Personnel et des Equipements

Directeur : M. TOM BARKA DJOROCK en remplacement M. MAHAMAT ADAM MOUSSA, appelé à d’autres fonctions

Directeur Adjoint : M. MAHAMAT BARADINE HISSEIN en remplacement de MAMADOU DOUDET DANIEL appelé à d’autres fonctions.



Groupement Spécial de la Lutte Anti-Braconnage

Commandant du Groupement Spécial : M. ISSA ABDRAMAN KENDJI en remplacement OUMAR DICKO TOUKA

Commandant du Groupement Spécial Adjoint : M. ADAM GUELEHONG LAMNDE en remplacement M. KALLIMI ISSA MAHAMAT