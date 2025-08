TCHAD Tchad : nominations au ministère de la Jeunesse et des sports

Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Août 2025



​Par décret No 1676/PR/PM/MJS/2025 du 05 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Jeunesse et des sports :

SECRETARIAT GENERAL :

Secrétaire générale : Madame SOLA NDILNODJI, maintenue ;

Secrétaire général adjoint : Monsieur TAHIR BOLOKI SOUGOUMI, maintenu ;



DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS :

Directeur général : M. HASSAN MIHEDI AHMAT ;

Directeur général adjoint : M. BOUZANANG BISKINA ;



Direction de l'Education civique, de l’engagement citoyen et du mouvement associatif des jeunes :

Directeur : M. ADAMOU YOUSSOUF ;

Directeur adjoint : M. ADOUMADJI MADJINGUE ;



Direction de l’Insertion sociale, de la solidarité et de la protection des jeunes :

Directeur : M. MAHAMAT HISSEIN HAROUNE RAY ;

Directeur adjoint : M. DJIMASSAL OLIVIER ;

Direction du Développement des loisirs :

Directeur : M. BARADINE SOUKAYA ABAKAR ;

Directrice adjointe : Mme KHADIDJA HAKOUMA ALI ;



DIRECTION GENERALE DES SPORTS :

Directeur général : M. ADAM NETCHO, maintenu ;

Directeur général adjoint : M. YOUSSOUF WEDDE ALLABAHANI ;



Direction du Sport de haut niveau :

Directeur : M. YOUNOUS AHMED ;

Directeur adjoint : M. BELEMGOTO NDOUMBE ;



Direction de l'Education physique et sportive, du sport scolaire et de masse :

Directeur : M. ALI SALEH SOUGUI ;

Directeur adjoint : M. YOUSSOUF HADJI TCHERE ;



Direction du Sport féminin et des activités physiques adaptées :

Directrice : Mme MACKA ADOUM DIAR ;

Directrice adjointe : Mme AZIZA CLAUDETTE SOUGUI ;



DIRECTION GENERALE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’INNOVATION :

Directeur général : M. OUMAR DJIBRINE TAHIR ;

Directrice générale adjointe : Mme DJIMOROUM Née BARDE RONELLE ISABELLE ;



Direction de la Formation et d’appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes :

Directeur : M. TIDJANI ABAKAR HASSABALLAH ;

Directeur adjoint : M. HERVE OKALAH NOUDJINAÏSSEM ;



Direction d’Appui à l’innovation des jeunes :

Directeur : M. MAMOUD DJIDDI MOLLY ;

Directeur adjoint : M. BECHIR KALLY ROZI LOUGOUM ;



Direction de la Promotion de l’emploi jeunes :

Directrice : Mme HATA-HOURA HISSEIN HAMITA ;

Directeur adjoint : M. AHAMAT YOSKO ARINDJI ;



DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES STRUCTURES SPORTIVES DE JEUNESSE ET DES LOISIRS :

Directeur général : M. IDRISS IBRAHIM MOURA ;

Directrice générale adjointe : Mme NOURA SEID ABDELAZIZ ;



Direction de la Gestion des structures sportives :

Directeur : M. YASSIR ISSAKA AHMAT GAGA ;

Directeur adjoint : M. ERIC GUINGAR



Direction de la Planification, d’analyse et d’implantation des structures sportives, de jeunesse et de loisirs :

Directeur : M. RODRIGUE LEGUERGUE ;

Directeur adjoint : M. OBYE MAHAMAT TAHIR ;



Direction de Gestion des structures de jeunesse et de loisirs :

Directeur : M. MAHAMAT ABDRAMANE BARKAÏ ;

Directrice adjointe : Mme MEMHODJIM LE DJEBETE ANGELINE ;



DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES RESSOURCES :

Directrice générale : Mme REMADJI LUCIE ;

Directeur général adjoint : M HISSEIN DOUTA ;

Direction de la Planification, d’analyse, des études, et du suivi-évaluation :

Directeur : M. DAIBAYAMSOU COMMANDE ;

Directeur adjoint : M. ISSA YOUSSOUF TOURKY ;



Direction de Marketing, de sponsoring et de mobilisation des ressources :

Directeur : M. YAYA MOURNO MOGOURE ;

Directeur adjoint : M. AHAMAT OUMAR ADAM ;



Direction des Ressources humaines et de la formation :

Directeur : M. MBAINODJEL DJANGTOLOUM, maintenu ;

Directeur adjoint : M. AGARE SIMEON, maintenu ;



DIRECTIONS RATTACHEES AU SECRETARIAT GENERAL :

Direction de la Communication :

Directeur : M. SEFANASSOUR ANNOUR ALMAHI ;

Directeur adjoint : M. AHMAT HAMIT DJEGUEDEYE ;



Direction des Affaires juridiques et de la documentation :

Directeur : M. TCHAKLINA LABARA

Directrice adjointe : Mme HALIME MAHAMAT BRAHIM ;



Direction de la Coopération et des partenariats institutionnels :

Directeur : M. KHOUZEIFI ISSAKHA DOUD-BANE ;

Directeur adjoint : M. BICHARA AHMAT GNOROTI.





Dans la même rubrique : < > Tchad : nominations à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) Tchad : nominations à l'Agence nationale de Volontariat au Tchad( ANVOL-T) Présentation de l’ouvrage "Le Parcours d’un combattant" du Général Abderamane Youssouf Mery Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)