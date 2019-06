Tchad : nominations au ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles

Au terme du décret n° 836 du 13 juin 2019, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité au ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles.



Direction générale du ministère

Directeur général : Dr. Abderaman Mahamat Abdelaziz



Direction des études, de la planification et du suivi évaluation

Directeur : Taha Tiangaye

Directrice adjointe : Konengar Emma (poste vacant)



Direction des ressources humaines et du matériel

Directrice adjointe : Aicha Kamané



Direction de la statistique agricole

Directeur : Oumar Hissein Keydallah



Direction de la production agricole

Directrice adjointe : Djibobé Delphine (poste vacant)